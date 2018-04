Ritterspiele während der "Landshuter Hochzeit". Archivbild Quelle: Armin Weigel/dpa

Das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes ist um sieben Traditionen und Kulturtechniken reicher. Zu den Neuaufnahmen zählen unter anderem das historische Dokumentarspiel "Landshuter Hochzeit" in Bayern und die Spergauer Lichtmeß in Sachsen-Anhalt, wie die Deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mitteilte.



"Die Neueinträge in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zeigen den kulturellen Reichtum in Deutschland", sagte Vizepräsident Christoph Wulf.