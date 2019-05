Die Daten ließen Impflücken erkennen, erklärt das Berliner Institut, das als Einrichtung der Bundesregierung für Krankheitsüberwachung und -prävention zuständig ist. Die schlechtesten Quoten für die zweite Masernimpfung von Schulanfängern gab es in Baden-Württemberg (89,1 Prozent) und im Saarland (90,5 Prozent). Nur in zwei Bundesländern lag die Quote über der Zielmarke von 95 Prozent: Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 95,5 Prozent.