Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will das vielfach kritisierte Einreiseverbot für Personen aus bestimmten Ländern ausweiten. "Ein paar" weitere Staaten sollten auf die Liste genommen werden, deren Bürger nicht ohne weiteres in die USA kommen dürfen, sagte Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos.



Es werde "in Kürze" eine offizielle Ankündigung dazu geben, so Trump. Konkret geht es um die sieben Staaten Weißrussland, Eritrea, Kirgistan, Myanmar, Nigeria, Sudan und Tansania, wie die Nachrichtenagentur AP später erfuhr.