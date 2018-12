Einfach mal abtauchen und den Stress vor der Badezimmertür lassen. (Archivfoto)

Quelle: picture alliance

Abtauchen im wahrsten Sinne und den Stress vor der Badezimmertür zurücklassen. Ein herrliches Lavendelbad bei Kerzenschein entspannt sofort. Statt darüber nachzugrübeln, was man noch alles zu erledigen hat in den Tagen bis zum Fest, fährt der Kopf im Leerlauf oder denkt an den nächsten Sommerurlaub. Wer doppelt entspannen will, zieht ein paar Bahnen in der nächsten Schwimmhalle. Netter Nebeneffekt: Schwimmen verbrennt "nebenbei" so manche Kalorie, was für weniger Stress auf der Waage sorgt.