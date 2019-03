Chinesische Rettungskräfte suchen nach einem Erdrutsch Vermisste.

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Bei einem Erdrutsch im Norden Chinas sind mindestens sieben Menschen getötet worden. 13 Vermisste werden noch unter Trümmern vermutet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Zwei Wohnhäuser und ein öffentliches Badehaus waren demnach bei dem Unglück gestern Abend in der Stadt Linfen (Provinz Shanxi) eingestürzt.



Bis heute Nachmittag konnten neun Menschen lebend aus den Trümmern gezogen und in Krankenhäuser gebracht werden. 710 Retter waren laut Xinhua an der Suche beteiligt.