Ein Extremist hatte in Christchurch zwei Moscheen gestürmt.

Quelle: Katina Curtis/AAP/dpa

Fast sieben Wochen nach den Anschlägen im neuseeländischen Christchurch ist die Zahl der Todesopfer auf 51 gestiegen. Ein 46-jähriger Türke sei seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Der Mann habe seit der Attacke auf der Intensivstation gelegen.



Ein australischer Rechtsextremist hatte am 15. März zwei Moscheen in Christchurch gestürmt und das Feuer eröffnet. Der 28-Jährige wurde wegen Mordes angeklagt und sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis.