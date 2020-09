Demonstranten schwenken die katalanische Flagge.

Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Katalanische Separatisten haben die siebte Nacht in Folge gegen langjährige Haftstrafen für neun Führer der Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. Tausende Menschen veranstalteten einen friedlichen Sitzprotest vor dem Polizeipräsidium im Zentrum von Barcelona.



Die Demonstranten skandierten stundenlang Slogans wie "Freiheit für die politischen Gefangenen!" sowie "Raus mit der Besatzungsmacht!". Anders als in vorherigen Nächten gab es diesmal in Barcelona keine Ausschreitungen.