"Gehlen besaß Aktenschätze der Wehrmachstabteilung 'Fremde Heere Ost'. Diese waren für die amerikanischen Nachrichtendienste, die in den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs extrem schwach waren, von großer Bedeutung." In Pullach gründete Gehlen die nach ihm benannte "Organisation Gehlen". Für seine Hauptaufgabe Ostspionage holte er gezielt ehemalige NSDAP-Mitglieder nach Pullach. Und das ohne Einwände seiner amerikanischen Auftraggeber: "Die Amerikaner hatten ja in erster Linie ein Interesse daran, dass fachliche Kompetenzen, die in der Wehrmacht vorhanden waren, weiter angewandt werden für eine freie, westliche Welt. Deshalb hatten die Amerikaner damals wenig Berührungsängste", erklärt der heutige BND-Präsident Bruno Kahl.