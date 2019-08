Desch: Das Problem ist, dass sich die Art der Konflikte grundlegend geändert hat. Es gibt zwar immer noch zwischenstaatliche Konflikte, in denen Soldat gegen Soldat kämpft. Aber heute handelt es sich vorwiegend um asymmetrische Konflikte - früher Guerilla- oder Befreiungskriege genannt. Dabei kämpfen lokale Kräfte gegen eine scheinbare Übermacht. Ihre Akteure fühlen sich häufig nicht an die Regeln des humanitären Völkerrechts gebunden oder kennen sie erst gar nicht.



Zivile Opfer gibt es auch deshalb vermehrt, weil oft zum einen ein Krankenhaus oder eine Schule nicht mehr als geschützter Raum respektiert wird. Zum anderen missbrauchen es die Kämpfenden zum Beispiel oft als Schutzschild. Sie verwandeln sie in Gefechtsstände, so dass diese Häuser als militärisches Ziel behandelt werden.



Die Berichte über die Gräueltaten führen manchen zu der Vermutung, dass das humanitäre Völkerrecht kaum mehr beachtet wird. Dies verkennt jedoch, dass es viele Fälle gibt, in denen es seine Wirkung entfaltet. Dies belegen Untersuchungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK).