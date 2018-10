Freude in Frankreich, denn "La Sarre" war reich und wirtschaftlich stark, es gab ein hohes Kohleaufkommen und eine blühende Stahlindustrie. Den Saarländern ging es damals deutlich besser als vielen anderen Menschen in Deutschland und in Teilen Frankreichs. Und so hatten die Saarländer besondere Personalausweise, die im Laufe der Geschichte fünf Mal wechselten. Meist waren sie zweisprachig. Die Landesflagge 1947 zeigte ein weißes Kreuz auf blauem und rotem Hintergrund - bleu blanc rouge wie in Frankreich. Gezahlt wurde nach dem Krieg erst mit Saarfranken, dann mit französischen Francs. Noch heute denken übrigens einige Franzosen, dass das Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg eine französische Kolonie gewesen sei. Weit gefehlt!