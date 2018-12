Eine israelische Siedlung im Westjordanland. Archivbild

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Israel hat nach Medienberichten den Bau von fast 2.200 neuen Siedlerwohnungen im Westjordanland genehmigt. Auch die Friedensorganisation Peace Now berichtete über die Baupläne. Diese werden Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zugeschrieben.



"Wer an diesen Ort baut, hat keine Absicht, eine Friedensregelung und eine Zwei-Staaten-Lösung zu erzielen", hieß es von Peace Now. Israel hat 1967 unter anderem das Westjordanland erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler.