Außenminister Heiko Maas (SPD). Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach der heutigen Befreiung der letzten IS-Bastion hat Außenminister Heiko Maas (SPD) die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewürdigt. Ausschlaggebend für den gemeinsamen Erfolg sei auch gewesen, dass ziviles und militärisches Engagement eng ineinander gegriffen hätten, sagte Maas.



Ihm zufolge geht vom IS weiter eine erhebliche Gefahr aus. Die Gruppe habe ihre Terroraktivitäten in Syrien und im Iran in den Untergrund verlagert.