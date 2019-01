Dortmunds Achraf Hakimi (r.) und Julian Weigl jubeln über ihr Tor zum 1:0.

Quelle: dpa

Borussia Dortmund hat einen Pflichtsieg über Hannover 96 gefeiert und mit dem 5:1 (1:0) die Tabellenführung zunächst auf neun Punkte ausgebaut. Das Schlusslicht hielt das Spiel eine Stunde lang offen und lag nur mit einem Tor hinten, dann entschied der Favorit die Partie mit drei Treffern in sieben Minuten. Am Sonntag kann der FC Bayern (gegen Stuttgart) aber wieder verkürzen.



Mönchengladbach ist nach dem 2:0 gegen Augsburg als Dritter punktgleich mit dem FCB. Hoffenheim (4:2 in Freiburg), Leverkusen (3:0 in Wolfsburg) und Mainz (2:1 gegen Nürnberg) siegten im Kampf um die Europapokal-Plätze.