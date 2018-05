Hauptversammlung von Siemens am 31.01.2018 in München Quelle: dpa

Die umstrittenen Abbaupläne in der Siemens-Kraftwerkssparte stoßen nun sogar bei den Aktionären auf Vorbehalte. "Stellenabbau muss das letzte Mittel sein", sagte Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz am Mittwoch auf der Siemens-Hauptversammlung in München an die Adresse von Siemens-Chef Joe Kaeser. "Ich möchte Sie gerne in die Verantwortung nehmen: Suchen Sie eine andere Lösung." Auch Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment mahnte die Siemens-Führung, nicht leichtfertig komplette Standorte zu schließen. "Siemens muss nicht nur Rendite liefern, sondern auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen", sagte Speich.