heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Im Konflikt um den Abbau Tausender Jobs in Deutschland droht die IG Metall dem Siemens-Konzern nun auch mit Streiks. Das sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner der "Süddeutschen Zeitung". Der Konzern setzt hingegen auf die Gesprächsbereitschaft der Arbeitnehmervertreter und Betriebsräte. Das sagte Personalchefin Janina Kugel dem "Tagesspiegel".



Der Elektrokonzern will in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6900 Jobs streichen, etwa die Hälfte in Deutschland.