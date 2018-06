Gut 500 Mitarbeiter des Generatorenwerks in Erfurt verließen vorzeitig eine Belegschaftsversammlung. Sie seien "hochgradig enttäuscht" von den Kürzungsplänen und könnten diese überhaupt nicht nachvollziehen, sagte Betriesratsvorsitzender Mario In der Au. Die Mitarbeiter seien über zwei Optionen für das Werk mit rund 700 Beschäftigten informiert worden: einen Verkauf oder Personalabbau mit Produktverschlankung. In letzterem Fall würden etwa 200 Jobs gestrichen. Die Stimmung während der Versammlung sei explosiv gewesen, sagte In der Au. "Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so eine Stimmung. Tränen sind geflossen."