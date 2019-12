Siemens-Chef Joe Kaeser. Archivfoto

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Siemens-Chef Joe Kaeser sieht durch die AfD Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr. "Eine Partei, die Deutschland abschotten will und andere Kulturen ausgrenzt, schadet unserem Ansehen und unseren Exportinteressen in der Welt", sagte Kaeser der "Rheinischen Post". Sie gefährde damit Arbeitsplätze in Deutschland.



Die AfD sei eine demokratisch zugelassene Partei, aber sie habe "rechtsnationale Elemente", sagte Kaeser. Er wähle die AfD nicht und werde sie auch nie wählen.