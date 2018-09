Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Siemens-Chef Joe Kaeser sieht durch die Vorfälle in Chemnitz das Ansehen Deutschlands in der Welt beschädigt. "Wir exportieren in Deutschland nicht nur Produkte, sondern auch Werte", sagte Kaeser den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland.



"Vorfälle wie die in Chemnitz schaden dem deutschen Ansehen in der Welt." Der Konzernchef fürchtet auch direkte Auswirkungen für Siemens im Wettbewerb um Fachkräfte. Dies sei "ein Thema, das man ernst nehmen muss", sagte Kaeser dem RND.