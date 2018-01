Und die Produktion von Gasturbinen soll jetzt eben in Görlitz und in mehreren anderen deutschen Städten geschlossen werden. Begründung bisher: Die Nachfrage schwächelt weltweit. Aber da landete Konzernchef Kaeser kurz vor der Hauptversammlung einen weiteren Tiefschlag für die Beschäftigten hierzulande: Es geschah beim trauten Abendessen mit Donald Trump letzten Freitag in Davos. Vor laufenden Kameras versprach Kaeser dem amerikanischen Präsidenten, die nächste Generation von Gasturbinen in den USA zu fertigen. Unsensibler geht es kaum.