Die Zeit drängt: Noch im Februar wird eine Entscheidung der europäischen Wettbewerbsbehörde erwartet. Siemens und Alstom haben in den letzten Tagen noch ein paar Zugeständnisse angeboten. So ist Siemens bereit, ein paar Lizenzen an Konkurrenten abzugeben. Ob das ausreicht, wird in Brüssel vielfach bezweifelt. Siemens-Chef Kaeser hat sich heute bei der Hauptversammlung schon eine Hintertür offengehalten: Wenn die Bahn-Fusion nicht zustande komme, habe man noch Optionen. Aber über die rede er jetzt noch nicht.