Siemens reagiert wegen seiner schwächelnden Kraftwerkssparte. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Elektrokonzern Siemens will mit einwöchigen Betriebsschließungen die Kosten in seiner schwächelnden Kraftwerkssparte drücken. "Vor dem Hintergrund des anhaltenden beispiellosen Markteinbruchs im Bereich der Stromerzeugung hat die Division Power and Gas (PG) zeitlich befristete Betriebsschließungen angekündigt", erklärte ein Siemens-Sprecher.



Das Unternehmen hatte zuvor in der Kraftwerkssparte die Streichung von rund 6.900 Arbeitsplätzen angekündigt, davon etwa die Hälfte in Deutschland.