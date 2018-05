Im vergangenen Herbst hatte Siemens Pläne vorgelegt, wonach in der Kraftwerksparte weltweit knapp 7.000 Stellen gestrichen und mehrere Standorte geschlossen werden sollten. In Deutschland sollen 3.300 Jobs wegfallen, vor allem im Osten. Die Sparte, in der vor allem Gasturbinen gefertigt werden, beschäftigt etwa 46.800 Menschen und trägt 18 Prozent zum Umsatz des Unternehmens bei.