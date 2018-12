In der Führungsetage in Essen versucht man nun fieberhaft, die unterschiedlichen Interessen in eine handhabbare Strategie münden zu lassen und Nachfolger für die beiden wichtigsten Posten im Unternehmen zu suchen. Währenddessen schaut man bei Siemens in München in Richtung Frankreich. Dort stimmten die Aktionäre am Dienstagnachmittag dem Zusammenschluss der Zugsparte der französischen Alstom mit der Zugsparte von Siemens zu.



Es ist bei Siemens die dritte Abspaltung eines Unternehmensbereiches in kurzer Zeit. Und damit hat Siemens bereits den Weg eingeschlagen, auf dem die Investoren Cevian und Elliot Thyssenkrupp in Zukunft gerne sähen: dem Weg der Zerschlagung der großen Gemischtwarenkonzerne in kleinere, schlankere Einheiten.