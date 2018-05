Siemens-Konzernzentrale in München. Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Siemens hat den Startschuss für den Börsengang seiner Medizintechniktochter Healthineers gegeben. Das Unternehmen veröffentlichte die sogenannte "Intention to Float". Damit wird die feste Absicht kundgetan, Anteile an die Börse zu bringen.



Siemens will einen bedeutenden Minderheitsanteil abgeben. Mit erwarteten Einnahmen von mehreren Milliarden Euro wäre der Börsengang einer der größten der vergangenen Jahre. Analysten trauen Healthineers einen Marktwert von bis zu 40 Milliarden Euro zu.