Auch deswegen hofft man in Paris und München auf Einsicht der europäischen Wettbewerbshüter. Allerdings ist fraglich, ob Europäer in China überhaupt zum Zug kommen können. "Das müssen wir erst einmal sehen", sagt Branchenanalyst Stefan Schöppner von der Commerzbank. "Die Regierung in Peking wird jedenfalls kritische Infrastrukturprojekte schützen wollen". Auch umgekehrt ist es bislang noch nicht so, dass die chinesische Konkurrenz in großem Stil in den hiesigen Markt drängt. Und die europäische Kommission hält es "zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich", dass Anbieter aus China auf den Markt für Züge und Signaltechnik vordringen.