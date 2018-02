Gabriel, der gerade mal ein Jahr deutscher Außenminister ist, hat sich nicht nur enorm schnell in die internationale Konfliktlagen eingearbeitet, sondern war auch - ganz im Gegenteil zu seiner bisherigen Karriere - zum beliebtesten deutschen Politiker aufgestiegen. Ein Novum für ihn. Und er hat sich ein Ziel gesetzt: Neben der täglichen Routine, den Besuchen in anderen Ländern, der Konfliktdiplomatie und all den Dingen, die ein Außenminister so macht, will Gabriel etwas verändern in der deutschen Außenpolitik.



Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen - ein Satz, den schon Politikergenerationen vor Gabriel gerne vor sich her getragen haben. Gabriel formuliert ihn auch - aber mit dem klaren Verständnis verbunden, dass damit vor allem Zumutungen verbunden sind. Anders könne man die Fragen, die sich stellen kaum beantworten: Welche Rolle spielt Deutschland im europäischen Konzept einer vernetzten Sicherheit? Wie balanciert sich dieses im Verhältnis zu den USA und wieviel Verantwortung entsteht daraus für jedes einzelne Land?