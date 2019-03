Außenminister Heiko Maas. Archivbild

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Außenminister Heiko Maas will mit einem Besuch in Afghanistan die Bemühungen für einen Friedensprozess in dem Krisenstaat unterstützen. Der SPD-Politiker traf zu Gesprächen im Norden des Landes ein. Am Dienstag folgt ein Besuch im wichtigen Nachbarland Pakistan.



"Mit der Reise nach Afghanistan und Pakistan wollen wir ein klares Zeichen setzen: Deutschland steht zu seiner Verantwortung, die wir als zweitgrößter Geber und Truppensteller in Afghanistan übernommen haben", sagte Maas.