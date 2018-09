CSU-Generalsekretär Markus Blume. (Archivbild) Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ungeachtet ihres anhaltenden Umfragetiefs will die CSU auf ihrem Parteitag an diesem Samstag ein Zeichen der Geschlossenheit und der Zuversicht aussenden. "Wir sind legendär geschlossen und entschlossen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume vor Beginn des Delegiertentreffens in München.



Die CSU will mit Blick auf die Landtagswahl am 14. Oktober insbesondere vor instabilen politischen Verhältnissen im Freistaat warnen. Aktuelle Umfragen sehen sieben Parteien im Landtag.