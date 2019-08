Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. Archivbild

Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/AP/dpa

Nach den Entspannungssignalen beim G7-Gipfel in Biarritz hat der Iran den Europäern eine klare Bedingung für die Einhaltung des Atomabkommens gestellt. "Wir wollen nur in der Lage sein, Öl zu verkaufen und unser Geld zu bekommen", sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".



Die Öl-Exporte werden derzeit durch die US-Sanktionen blockiert. Sarif rief die am Atomabkommen beteiligten Europäer auf, sich nicht davon einschüchtern zu lassen.