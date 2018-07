Mausklick statt Muskelkraft: Die Bahn digitalisiert Stellwerke. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutsche Bahn will mit einem Großprojekt bundesweit die Sicherheit an alten Stellwerken verbessern. Nach dem Zugunglück von Aichach im Mai sollen Hunderte mechanischer Stellwerke mit elektronischen Warnsystemen ausgerüstet werden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".



Rund 90 Millionen Euro sollen ab Januar 2019 investiert werden. Die neue Technik aus Computern und Sensoren an der Schiene soll helfen, falsche Weichenstellungen zu vermeiden und Zugkollisionen zu verhindern.