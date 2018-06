Eine technische Störung hat den Bahnhof Saint-Lazare lahmgelegt. Quelle: Yoan Valat/EPA/dpa

Eine Panne hat den Zugverkehr an einem großen Pariser Bahnhof vollständig lahmgelegt. Die gesamte Signaltechnik am Bahnhof Saint-Lazare sei blockiert, sagte der für die Hauptstadtregion zuständige Manager der Staatsbahn SNCF, Alain Krakovitch, dem Sender BFMTV. "Derzeit kennen wir die Ursache dieser Panne nicht", erklärte er.



Der Bahnhof im Nordwesten von Paris werde täglich von 450.000 Reisenden benutzt. Dort fahren vor allem Vorortzüge und Regionalzüge in die Normandie ab.