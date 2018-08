Florian Wellbrock Quelle: ZDF

Die Schwimmer Leonie Beck, Sarah Köhler, Sören Meißner und Florian Wellbrock mussten sich in der Staffel über 4 x 1,25 Kilometer nur den Niederlanden geschlagen geben. 1500-Meter-Europameister Wellbrock hatte im Finish nach 52:35 Minuten nur 0,6 Sekunden Rückstand auf den Niederländer Ferry Weertmann.



Wellbrock zog im spannenden Endspurt knapp den Kürzeren. "Er weiß genau, was er macht. Er lag die ganze Zeit bei mir auf der Hüfte", sagte der 20-Jährige im ZDF über den niederländischen Welt- und Europameister: "Es gab für mich keine Chance wegzukommen." Rang 3 ging an Frankreich.



Für die deutschen Freiwasserschwimmer war es die dritte Medaille der Titelkämpfe im Loch Lomond in Schottland. Zum Abschluss stehen am Sonntag die Rennen über 25 Kilometer an.