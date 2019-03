Von links nach rechts: Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees jubeln im Ziel über den zweiten Platz.

Quelle: dpa

Die deutschen Biathleten sind bei der WM in Östersund zu Staffel-Silber gestürmt. Das Quartett in der Formation Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll musste sich nach 4x7,5km und insgesamt acht Nachladern nur Norwegen geschlagen geben.



Deutschland lag im Ziel 38,1 Sekunden hinter dem Topfavoriten, Bronze gewann Russland (+1:04,1 Minuten). Den letzten WM-Staffel-Titel holten die Deutschen 2015 in Kontiolahti. Für das deutsche Männer-Team war es nach Einzel-Gold von Peiffer die zweite Medaille in Schweden.