Berlin führt in Teilen ein Böllerverbot ein. Archivbild

Quelle: RTL II/dpa

Zum ersten Mal gelten in der Silvesternacht in Berlin mehrere große Verbotszonen für Feuerwerk. Bisher war die Knallerei bereits auf der Partymeile am Brandenburger Tor untersagt. Nun hat die Polizei Knaller auch vom Alexanderplatz und aus dem Gebiet rund um die Pallasstraße in Schöneberg verbannt.



So soll verhindert werden, dass Gruppen junger Männer Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Raketen bewerfen und beschießen. Das Verbot gilt Silvester von 18.00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 6.00 Uhr.