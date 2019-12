Raketen verursachen vor allem an Händen, Augen und Gehör Verletzungen. In Krankenhäusern herrscht in der Silvesternacht Hochbetrieb.

Quelle: dpa

2. Verbrennungs- und Verletzungsgefahr: Abgetrennte Finger, Verbrennungen und Brüche sind die häufigsten Verletzungen an den Händen durch Feuerwerkskörper, so die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie. In Großstadtkrankenhäusern werden in der Silvesternacht laut den Fachgesellschaften jedes Jahr rund 50 bis 60 Fälle mit schweren Handverletzungen gezählt.



Die meisten Patienten seien Männer, zwischen 15 und 30 Jahren oder zwischen 50 und 60. Ein Teil von ihnen trägt bleibende Schäden davon. Neben Handverletzungen führen Unfälle mit Raketen und Böllern häufig zu Verletzungen von Augen und Gehör, heißt es in einem Bericht im Deutschen Ärzteblatt.