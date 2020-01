Schornstein auf einem Haus. Symbolbild

Ein nur leicht bekleideter Mann hat in der Gemeinde Südharz über mehrere Stunden in einem Schornstein festgesteckt. Der 18-Jährige hatte mit anderen Gästen Silvester gefeiert. Irgendwann habe er laut Polizei die Feier verlassen.



Nach einiger Zeit sei er vermisst worden. Als die Gäste vor die Tür gingen, hörten sie Hilferufe aus dem Schornstein des Gebäudes. "Wie der Mann dort hinein gekommen ist und warum, das wissen wir nicht", sagte eine Polizeisprecherin. Der stark unterkühlte Mann wurde befreit und in eine Klinik gebracht.