Lichtshow am Burj Khalifa, dem höchsten Hochhaus der Welt. Quelle: Jon Gambrell/AP/dpa

Statt mit einem riesigen Feuerwerk hat das Golfemirat Dubai das neue Jahr mit einer außergewöhnlichen Lichtshow rund um den höchsten Wolkenkratzer der Welt begrüßt. Der 828 Meter hohe Burj Khalifa wurde dabei zur "Leinwand" für die knapp sechsminütige Show. Mit der Performance "Light Up 2018" will der Betreiber Emaar ins Guinness Buch der Rekorde kommen.



Mehr als 300 Experten, darunter 100 Hochhauskletterer, seien an der fünfmonatigen Vorbereitung der Show beteiligt gewesen, teilte Emaar mit.