Silvester in Rio de Janeiro.

Quelle: epa efe Paulo Vitor/EFE/dpa

Bei einer der größten Silvester-Partys der Welt werden in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro rund drei Millionen Besucher erwartet. Die Stadtverwaltung rechnet bei der Feier am Strand der Copacabana mit einem neuen Besucherrekord.



Um Mitternacht werden von elf Flößen in der Bucht von Rio de Janeiro 25 Tonnen Feuerwerk in den Nachthimmel geschossen. Nach dem 17-minütigen Spektakel beginnt ein Konzert der Sängerin Anitta. Die junge Frau gilt als neuer Popstar Brasiliens.