Dagegen rutschten die Chinesen gewohnt ruhig ins neue Jahr. Zwar ist in China der 1. Januar auch ein Feiertag, aber so richtig gefeiert wird im Reich der Mitte erst das chinesische Neujahrsfest in sechs Wochen, wenn das Jahr des Hundes beginnt. In Peking und anderen Großstädten gingen gleichwohl vor allem junge Chinesen am Abend zum Essen aus oder feierten mit Freunden kleinere Partys. Westliche Fünf-Sterne-Hotels organisierten Silvesterfeiern für Ausländer und all jene, die zum Jahreswechsel auf den Putz hauen wollten. Feuerwerk gab es um Mitternacht aber nicht.