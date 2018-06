Lichtinstallation am Kölner Dom Quelle: dpa

Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen an diesem Sonntag das neue Jahr willkommen. In Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor die größte Silvesterparty geplant. Wegen der nach wie vor erhöhten Terrorgefahr und nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt.