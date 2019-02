Das Silvester-Feuerwerk über Sidney.

Quelle: David Moir/AAP/AP/dpa

Die ersten Menschen haben das neue Jahr bereits um 11.00 Uhr deutscher Zeit begrüßt. Die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati starteten mit traditionellen Tänzen das Jahr 2018. Eine Stunde später feierte Neuseeland Silvester.



Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen weltweit am Sonntag und Montag das neue Jahr 2018 willkommen. In Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor die größte Silvesterparty geplant.