Polizisten in Paris. Symbolbild Quelle: Ian Langsdon/EPA/dpa

Ein Angriff auf zwei Polizisten in der Silvesternacht hat in Frankreich große Empörung ausgelöst. Die Beamten wurden bei einem Einsatz in einem Vorort von Paris attackiert. Präsident Emmanuel Macron verurteilte den Vorfall via Twitter als "feige und kriminelle Lynchjustiz".



Innenminister Gerard Collomb sagte, eine zu Boden geworfene Polizistin sei von mehreren Personen getreten und geschlagen worden. Ein Kollege der Frau habe einen Faustschlag bekommen und einen Nasenbruch erlitten.