Zwölfjährige in Salzgitter angeschossen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in der Silvesternacht in Salzgitter angeschossen und schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass das Kind nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts werde gegen drei Verdächtige ermittelt.



"Ob es ein Unfall war oder vorsätzlich, können wir im Moment nicht sagen", erklärte Polizeisprecher Matthias Pintak. Das Mädchen wurde um Mitternacht auf dem Gehweg vor dem Haus ihrer Eltern von einer Kugel im Oberkörper getroffen.