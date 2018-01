Auch in anderen Teilen der Erde wurde friedlich gefeiert. Als eines der ersten Länder hatte Australien das neue Jahr begrüßt. An der Harbour Bridge in Sydney erstrahlte ein Feuerwerk in den Farben des Regenbogens, um die Einführung der Homo-Ehe in Australien zu feiern. Auch im Hafen von Hongkong fand ein spektakuläres Feuerwerk mit musikalischer Untermalung statt. In Dubai wurde das größte Gebäude der Welt, das 828 Meter hohe Burdsch Chalifa, mit einer Lasershow in Szene gesetzt. In Paris ließen sich hunderttausende Menschen durch stürmisches Wetter und die anhaltende Anschlagsgefahr nicht davon abhalten, auf den Champs Elysées zu feiern. Fast 2.000 Polizisten waren zum Schutz der Menge im Einsatz.