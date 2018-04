Zwei Stunden intensives Training im Schwimmbad und im Fitnessstudio - das perfekte Mittel für Silvio Berlusconi, um nach anstrengenden Tagen im Wahlkampf wieder zu sich zu kommen. So erklärt es zumindest der Arzt von Italiens mehrfachem Ex-Ministerpräsidenten. Es gehe dem 81-Jährigen schon wieder gut, also macht euch keine Sorgen, soll das heißen. Nach Ermüdungserscheinungen hatte Berlusconi diese Woche Interviewtermine abgesagt und eine Pause einlegen müssen. Nicht nur in seiner Partei wirft das die Frage auf, ob der "Cavaliere" den stressigen Wahlkampf überhaupt durchhalten kann.