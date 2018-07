Ganz ohne Mugabe ging die Wahl dann aber doch nicht vorüber am Montag: Dutzende Simbabwer jubelten, als der zurückgetretene Staatschef in Harare seine Stimme abgab. Trotz augenscheinlicher Probleme beim Gehen hob Mugabe die Faust, um ihren Jubel zu honorieren. Am Sonntag hatte er gesagt, Chamisa sei der einzige tragfähige Kandidat. In Richtung Mnangagwa gerichtet hatte er gesagt: "Ich kann für niemanden stimmen, der mich gequält hat."