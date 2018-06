Im August hatte die Regierung in Harare noch mitgeteilt, dass eine chinesische Firma bis zu zwei Milliarden Dollar in die Zimbabwe Iron and Steel Company (Zisco) investieren will, die beim Zusammenbruch der simbabwischen Wirtschaft 2008 ihre Produktion einstellen musste. China legte im selben Jahr bei den UN ein Veto gegen eine Resolution ein, die ein Waffenembargo gegen das Land sowie Sanktionen gegen Mugabe und 13 weiteren Personen enthielt.