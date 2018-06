Am Samstag hatte der Großteil der 1,6 Millionen Einwohner der Hauptstadt Harare an einer Demonstration gegen Mugabe teilgenommen. Die Verhandlungen mit Militärchef Chiwenga finden offenbar ohne die südafrikanische Regierungsdelegation statt, die an der ersten Verhandlungsrunde teilgenommen hatte. Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma sagte am Samstag, die Gespräche befänden sich am Anfang. Die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika hält am Dienstag in Angola einen Vier-Länder-Gipfel ab, um über die Situation in Simbabwe zu sprechen.