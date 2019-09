Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe. Archivbild

Quelle: epa Bishop Asare/epa/dpa

Simbabwes verstorbener Ex-Präsident Robert Mugabe soll am kommenden Sonntag auf einem Heldenacker beigesetzt werden. Nach Regierungsangaben soll der Leichnam am Mittwoch aus Singapur kommend eintreffen, wo der umstrittene Langzeitherrscher 95-jährig gestorben war.



Beim Heldenacker handelt es sich um eine am Rande der Hauptstadt Harare gelegene Begräbnisstätte für die politische Führung des Landes, die sich im Befreiungskampf hervorgetan hat. Auch Mugabes erste Frau Sally wurde dort beerdigt.