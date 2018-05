Morgan Tsvangirai ist gestorben. Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Simbabwes langjähriger Oppositionsführer Morgan Tsvangirai (65) ist tot. Das bestätigte ein Sprecher seiner Partei MDC. Tsvangirai litt an Darmkrebs. Er wurde in Südafrika behandelt. Trotz seines Zustandes wollte er noch 2018 zur Präsidentenwahl in Simbabwe antreten.



Tsvangirai war ein politischer Rivale des langjährigen Ex-Präsidenten Robert Mugabe. Nach den umstrittenen Wahlen 2008 bekam Tsvangirai in einer Einheitsregierung mit Mugabe den Posten des Ministerpräsidenten.